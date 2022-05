Dl aiuti: Monti (Edison), impatto sproporzionato sui conti (Di mercoledì 4 maggio 2022) "La portata di questo provvedimento è sproporzionata rispetto a quello che era l'intento dichiarato del governo, cioè andare a colpire gli extra profitti generati dagli operatori energetici. Non siamo ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 4 maggio 2022) "La portata di questo provvedimento è sproporzionata rispetto a quello che era l'intento dichiarato del governo, cioè andare a colpire gli extra profitti generati dagli operatori energetici. Non siamo ...

"Aspettiamo di vedere come verrà recepito. Dopodiché valuteremo", ha poi risposto Monti a una domanda su un eventuale ricorso contro l'aumento della tassazione stabilita nel Decreto Aiuti lunedì, ...