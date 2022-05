Azovstal ultimo atto? Attacco russo | persi contatti con difensori

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Mentre la Russia si prepara a festeggiare la vittoria nella seconda guerra mondiale con parate in tutta la madre patria, e una invece a Mariupol, ormai sotto il loro controllo, l'esercito cerca di ...

... ormai sotto il loro controllo, l'esercito cerca di liquidare l'bastione di resistenza, i militari ucraini e i membri del reggimento Azov asserragliati nelle grandi acciaieri. Sono in ...... molti dei quali feriti e traumatizzati dall'orrore di quanto accaduto all'acciaieria. L'... dalle quali però quest'aveva preso nettamente le distanze. A Kiev il sindaco di Mariupol ... Azovstal ultimo atto Sono in corso "violenti combattimenti" nel sito dell'acciaieria Azovstal a Marioupol, ha affermato il sindaco della città sotto assedio russo Vadim Boychenko poco dopo che Mosca ha garantito di ...ROMA. Le truppe russe hanno fatto irruzione in una sezione dell'acciaieria Azovstal, ultimo baluardo della resistenza di Mariupol. Lo scrive Ukrainska Pravda senza specificare se si tratti della parte ...