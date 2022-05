Pane, la rivoluzione in tavola: dopo toscano e pugliese... ecco cosa arriva (Di martedì 3 maggio 2022) Mentre la Commissione europea lavora al progetto di riforma delle indicazioni geografiche Dop, Igp ed Stg - dalla Sardegna arriva a Bruxelles (via Roma) la domanda di registrazione di una nuova specialità a Denominazione d'origine protetta, il Pane Coccoi, prodotto con sfarinati di grano duro sardo, rigorosamente inseriti nell'elenco dei Pat (i prodotti agroalimentari tradizionali) del ministero delle Politiche Agricole. Il Pane Coccoi nasce da un impasto poco idratato che oltretutto è molto difficile da lavorare, visto che contiene ben poca acqua in rapporto alla farina: appena il 50% del peso totale. Il risultato è un Pane dalla crosta molto croccante e dorata che racchiude una mollica compatta, bianchissima con un'alveolatura di dimensioni molto piccole. In settimana il comitato promotore Pane ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 3 maggio 2022) Mentre la Commissione europea lavora al progetto di riforma delle indicazioni geografiche Dop, Igp ed Stg - dalla Sardegnaa Bruxelles (via Roma) la domanda di registrazione di una nuova specialità a Denominazione d'origine protetta, ilCoccoi, prodotto con sfarinati di grano duro sardo, rigorosamente inseriti nell'elenco dei Pat (i prodotti agroalimentari tradizionali) del ministero delle Politiche Agricole. IlCoccoi nasce da un impasto poco idratato che oltretutto è molto difficile da lavorare, visto che contiene ben poca acqua in rapporto alla farina: appena il 50% del peso totale. Il risultato è undalla crosta molto croccante e dorata che racchiude una mollica compatta, bianchissima con un'alveolatura di dimensioni molto piccole. In settimana il comitato promotore...

PierangeloFlor1 : Brutto da dire, ma le filiali dei grandi club esteri in questo momento servono come il pane: infrastrutture moderne… - AchilleParide : @Erich_IT5 “Quando i padri non avranno più il pane da dare ai loro figli allora vi sarà la rivoluzione” - JBarba52 : @950Alpa @francofontana43 @Corriere Non l'ha vista la Nuland che portava il pane durante la rivoluzione di Maidan?… - attilioc39 : RT @CancAtomic: @Ninah04282351 non vedo l'ora che le caritas finiscano il pane prima che arrivi il turno dell'ultimo affamato in fila! pri… - pulsoid : @cynicalsecurity @qwertyoruiopz @DogeMocenigo In Francia si arrabbiarono forte per i croissant suggeriti in sostitu… -