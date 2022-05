Damiano dei Maneskin a Montecitorio per la Pdl: “Qui come alleato” (Di martedì 3 maggio 2022) E’ arrivato anche Damiano dei Maneskin, al fianco della sua fidanzata, a Montecitorio. Il cantante a favore della proposta di legge: “Voglio sfruttare la mia visibilità” C’era anche Damiano David durante il flash… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 3 maggio 2022) E’ arrivato anchedei, al fianco della sua fidanzata, a. Il cantante a favore della proposta di legge: “Voglio sfruttare la mia visibilità” C’era ancheDavid durante il flash… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it.

Agenzia_Ansa : Damiano David, cantante e frontman dei Maneskin, alla Camera per sostenere la presentazione della proposta di legge… - Giu_ggiola : RT @queenseptienna: Apro internet: 'Damiano dei Maneskin ha la vulvodinia' MA COSA CAZZO- - haganenorob_ : RT @chiptizenerased: giorgia soleri: lotta da anni per il riconoscimento e la visibilità della vulvodinia la stampa italiana: damiano dei m… - AntonioGrammi : @agatamicia @SirMaudit @rubio_chef Quello a sinistra, ancora non ho capito chi è e cosa rappresenta (l'Ltro so che è Damiano dei Maneskin) - LadyWingless : RT @chiptizenerased: giorgia soleri: lotta da anni per il riconoscimento e la visibilità della vulvodinia la stampa italiana: damiano dei m… -