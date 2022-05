L'Europa dei 27: 'Gas, no al pagamento in rubli' più vicino l'embargo del petrolio russo (Di lunedì 2 maggio 2022) I ministri europei dell'Energia compatti su sanzioni e forniture di gas e petrolio. 'Il pagamento sarà in euro come da contratti. In queste ore anche la Germania si è detta pronta a fare a meno del ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 2 maggio 2022) I ministri europei dell'Energia compatti su sanzioni e forniture di gas e. 'Ilsarà in euro come da contratti. In queste ore anche la Germania si è detta pronta a fare a meno del ...

Agenzia_Ansa : UCRAINA | La Russia dovrebbe rispondere in maniera simmetrica al congelamento dei beni russi da parte di 'nazioni n… - Adnkronos : Secondo il Financial Times, 'il nuovo e duro approccio del premier Mario #Draghi con la #Russia segna uno dei più g… - Adnkronos : #PrimoMaggio, la Festa dei Lavoratori, ma in Italia oltre 2 milioni di persone non studiano né lavorano: i #NEET. S… - atestaltasempre : RT @Adnkronos: Secondo il Financial Times, 'il nuovo e duro approccio del premier Mario #Draghi con la #Russia segna uno dei più grandi cam… - voragano : RT @ottogattotto: 'Incarichi all’estero di #Renzi. La Giunta delle immunità archivia la pratica sull'incompatibilità'. Immagino lo sgomento… -