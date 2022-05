Crisi Atalanta, Gasperini: “E’ difficile per questo club rimanere per tantissimo tempo ad alti livelli. Non potevamo giocarci lo scudetto ma siamo stati penalizzati” (Di lunedì 2 maggio 2022) Crisi Atalanta Gasperini – Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro la Salernitana, terminata 1-1. Come mai non ingranate in casa? “Perché siamo sterili, giochiamo per vincere ma subiamo gol evitabili e alle prime occasioni. Dobbiamo sempre rincorrere, questo è un motivo ma ce ne sono anche altri”. C’è stato un vento contrario quest’anno? “È stato un disastro quest’anno, avete le immagini e lo potete vedere. Poi viene l’episodio di La Spezia, viene fuori un polverone ma io sono mesi che non ne parlo. Sono contento l’abbia fatto la società, ma quello che è successo è di una gravità assoluta. Gli episodi sono tutti lì, se avete voglia li potete vedere”. Inizia un nuovo ciclo con lei il prossimo ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 2 maggio 2022)– Gian Piero, allenatore dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro la Salernitana, terminata 1-1. Come mai non ingranate in casa? “Perchésterili, giochiamo per vincere ma subiamo gol evitabili e alle prime occasioni. Dobbiamo sempre rincorrere,è un motivo ma ce ne sono anche altri”. C’è stato un vento contrario quest’anno? “È stato un disastro quest’anno, avete le immagini e lo potete vedere. Poi viene l’episodio di La Spezia, viene fuori un polverone ma io sono mesi che non ne parlo. Sono contento l’abbia fatto la società, ma quello che è successo è di una gravità assoluta. Gli episodi sono tutti lì, se avete voglia li potete vedere”. Inizia un nuovo ciclo con lei il prossimo ...

