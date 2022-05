Perisic fa 250, Lautaro a quota 17. Inzaghi vince a Udine ma trema per Barella (Di domenica 1 maggio 2022) L’Inter dimentica il pasticcio di Bologna e risponde al Milan con una bella vittoria sull’Udinese per 2-1. A tre dalla fine il margine è di due punti, con i rossoneri che hanno ancora un bonus pareggio in virtù degli scontri diretti a favore. Ma Inzaghi è chiaro: vincerle tutte per non fare calcoli. E la serie di quattro finali inizia col piede giusto, a Udine, contro una squadra che in settimana aveva battuto la Fiorentina 4-0 in casa sua. La sfida tre le due squadre che hanno mantenuto la media punti più alta in Serie A nel mese di aprile (Inter 2.4, Udinese 2.2) sorride ai nerazzurri che partono col piede giusto. Dopo 12? l’Inter sblocca il risultato con lo stesso che l’ha sbloccata a Bologna: nel giorno della sua 250esima presenza nerazzurra Ivan Perisic si conferma uomo più in ... Leggi su sportface (Di domenica 1 maggio 2022) L’Inter dimentica il pasticcio di Bologna e risponde al Milan con una bella vittoria sull’se per 2-1. A tre dalla fine il margine è di due punti, con i rossoneri che hanno ancora un bonus pareggio in virtù degli scontri diretti a favore. Maè chiaro:rle tutte per non fare calcoli. E la serie di quattro finali inizia col piede giusto, a, contro una squadra che in settimana aveva battuto la Fiorentina 4-0 in casa sua. La sfida tre le due squadre che hanno mantenuto la media punti più alta in Serie A nel mese di aprile (Inter 2.4,se 2.2) sorride ai nerazzurri che partono col piede giusto. Dopo 12? l’Inter sblocca il risultato con lo stesso che l’ha sbloccata a Bologna: nel giorno della sua 250esima presenza nerazzurra Ivansi conferma uomo più in ...

