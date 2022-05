Inter, Inzaghi: 'Non molliano nulla, prova di grande personalità. Barella? I medici mi dicono di stare tranquillo' (Di domenica 1 maggio 2022) L'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi ha parlato a DAZN al termine del match con l'Udinese: "grande prova di carattere e personalità... Leggi su calciomercato (Di domenica 1 maggio 2022) L'allenatore dell'Simoneha parlato a DAZN al termine del match con l'Udinese: "di carattere e...

Inter : Vigilia di #UdineseInter: da Appiano Gentile in diretta la conferenza stampa di Simone Inzaghi - Inter : ??| CAMBIO 75'- Prime sostituzione per Inzaghi ?? @tucu_correa ?? @kingarturo23 ?? @Alexis_Sanchez ?? #Lautaro ??… - FBiasin : #Sacchi (gazza): 'L'#Inter è la più forte ma gioca un calcio antico, Anni 60. Lo fa bene, ma è un calcio che a live… - dpolopardise : RT @Gazzetta_it: Inzaghi: 'L'Inter non molla nulla. Ora l'Empoli, poi sotto con la Juve' - albo_interista : RT @YvanGoSlow24: Inzaghi NON deve essere l'allenatore dell'Inter la prossima stagione. Mi spiace ma è così. -