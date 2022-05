Highlights Brescia-Varese 102-71 | Serie A1 2021 2022 basket VIDEO

Leggi su sportface

I risultati di Germani Brescia-Openjobmetis Varese, sfida valevole per la 29esima giornata della Serie A1 di basket. Dopo un avvio di match molto equilibrato, i padroni di casa dilagano e con un parziale di ben 30-8 nell'ultimo quarto vanno a prendersi la vittoria per 102-71. Gli uomini di coach Magro consolidano così la terza piazza in classifica. Tra gli ospiti il migliore è Justin Reyes con 17 punti, mentre tra i bresciani spiccano i 22 punti di Nazareth Mitrou-Long. Ecco le immagini salienti della partita.