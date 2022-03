Sembra una simpatica vecchietta, ma ecco cosa ha trovato la polizia nel suo giardino (Di mercoledì 2 marzo 2022) Una storia atroce quella che arriva da Sacramento, in California. La protagonista di questa vicenda si chiama Dorothea Puente e a guardarla, Sembra semplicemente una simpatica anziana che si gode la pensione. Ma non è così: dietro quegli occhiali spessi e i capelli grigi, si nasconde una delle serial killer peggiori di sempre. E pensare che Dorothea chiedeva agli ospiti della sua pensione di voler essere chiamata “nonna”. La donna, nel corso degli anni, ha ucciso a sangue freddo 9 persone. Le stesse che poi ha seppellito nella sua proprietà per incassare gli assegni della previdenza sociale. È successo tutto tra il 1982 e il 1989: in questo lasso di tempo, Dorothea Puente avrebbe ucciso alcuni dei suoi ospiti, soprattutto senza fissa dimora, avvelenandoli o strangolandoli con le sue mani. Morti rimaste inosservate per anni, riporta il Sun, fino a ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 2 marzo 2022) Una storia atroce quella che arriva da Sacramento, in California. La protagonista di questa vicenda si chiama Dorothea Puente e a guardarla,semplicemente unaanziana che si gode la pensione. Ma non è così: dietro quegli occhiali spessi e i capelli grigi, si nasconde una delle serial killer peggiori di sempre. E pensare che Dorothea chiedeva agli ospiti della sua pensione di voler essere chiamata “nonna”. La donna, nel corso degli anni, ha ucciso a sangue freddo 9 persone. Le stesse che poi ha seppellito nella sua proprietà per incassare gli assegni della previdenza sociale. È successo tutto tra il 1982 e il 1989: in questo lasso di tempo, Dorothea Puente avrebbe ucciso alcuni dei suoi ospiti, soprattutto senza fissa dimora, avvelenandoli o strangolandoli con le sue mani. Morti rimaste inosservate per anni, riporta il Sun, fino a ...

Advertising

Link4Universe : Questo che sembra un intero micro-cosmo, è in realtà una fiamma in micro-gravità, sulla Stazione Spaziale Internazi… - sandrogozi : Sembra ci sia una nuova pandemia che colpisce i tweet sovranisti italici pro-Russia e pro-Putin degli ultimi anni:… - AngeloCiocca : Mancanza di gas, prezzi record beni alimentari, inflazione ai massimi, ritorno al carbone, minacce di una guerra ch… - VannaBoba : @GhirardiRachele @meryHL13 Il forum ha sicuramente circa 20000 posti, mi sembra 12000 seduti e 8000 in piedi? Non v… - 1970valerio : RT @francycognato: Anche Dylan è stato operato. Hanno dovuto amputargli la coda per una necrosi, ma per fortuna non sembra esserci alcun… -