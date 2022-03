Programmi TV di stasera, mercoledì 2 marzo 2022. ‘Chi l’ha Visto?’ al fianco di chi cerca amici e familiari in Ucraina (Di mercoledì 2 marzo 2022) Chi L'ha Visto? Rai1, ore 21.25: Bentornato papà – 1^Tv Film del 2021 di Domenico Fortunato, Donatella Finocchiaro, Domenico Fortunato, Giorgio Colangeli, Dino Abbrescia. Prodotto in Italia. Durata: 100 minuti Trama: Franco, dopo un importante colloquio di lavoro a Roma, torna nella sua casa in Puglia dove lo aspettano la moglie Anna e la figlia Alessandra. Con lui c’è Andrea, il figlio che vive nella Capitale e vuole far – si strada nel mondo della musica. Ma proprio quando arriva la conferma di aver ottenuto un prestigioso incarico, Franco ha un ictus: una tragica sorpresa che sconvolge la sua vita e quella dei suoi cari, ma che diventa per tutti un momento di crescita interiore. Rai2, ore 21.20: Un’ora sola Vi vorrei – Booster Edition Varietà. I momenti più divertenti delle ultime stagioni di “Un’ora ola Vi vorrei” battezzate per l’occasione “booster Edition”. Umorismo, ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 2 marzo 2022) Chi L'ha Visto? Rai1, ore 21.25: Bentornato papà – 1^Tv Film del 2021 di Domenico Fortunato, Donatella Finocchiaro, Domenico Fortunato, Giorgio Colangeli, Dino Abbrescia. Prodotto in Italia. Durata: 100 minuti Trama: Franco, dopo un importante colloquio di lavoro a Roma, torna nella sua casa in Puglia dove lo aspettano la moglie Anna e la figlia Alessandra. Con lui c’è Andrea, il figlio che vive nella Capitale e vuole far – si strada nel mondo della musica. Ma proprio quando arriva la conferma di aver ottenuto un prestigioso incarico, Franco ha un ictus: una tragica sorpresa che sconvolge la sua vita e quella dei suoi cari, ma che diventa per tutti un momento di crescita interiore. Rai2, ore 21.20: Un’ora sola Vi vorrei – Booster Edition Varietà. I momenti più divertenti delle ultime stagioni di “Un’ora ola Vi vorrei” battezzate per l’occasione “booster Edition”. Umorismo, ...

Advertising

infoitcultura : Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Martedì 1 Marzo 2022 - robertina19899 : RT @RaiDue: C'è l'Uomo Vitruviano, ma anche quello Vesuviano ?? #STEP ?? ?? #Stasera tutto è possibile è in onda ogni martedì alle 21.20 su #… - StepRaiDue : RT @RaiDue: C'è l'Uomo Vitruviano, ma anche quello Vesuviano ?? #STEP ?? ?? #Stasera tutto è possibile è in onda ogni martedì alle 21.20 su #… - RaiDue : C'è l'Uomo Vitruviano, ma anche quello Vesuviano ?? #STEP ?? ?? #Stasera tutto è possibile è in onda ogni martedì all… - AnnaMancini81 : Stasera in tv mercoledì 2 marzo 2022 – Tutti i programmi in onda -