Pnrr, la Provincia candida 4 progetti per la realizzazione di strutture sportive scolastiche (Di mercoledì 2 marzo 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLa Provincia di Avellino ha candidato quattro progetti, per altrettante strutture sportive scolastiche, al bando per ottenere le risorse nell'ambito del Pnrr, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, emesso dal Ministero dell'Istruzione. I quattro progetti riguardano la realizzazione della nuova palestra annessa all'istituto scolastico alberghiero "Manlio Rossi-Doria" di Avellino per un investimento pari a 1.838.434,93 euro; la costruzione della palestra dell'istituto ...

