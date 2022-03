Napoli-Milan, come sta Lobotka? L’idea di Spalletti (Di mercoledì 2 marzo 2022) In vista del big match di domenica sera contro il Milan, Luciano Spalletti deve fare i conti con il centrocampo. Se è vero che proprio da questo reparto – grazie alla perla di Fabian Ruiz all’ultimo secondo contro la Lazio – è arrivato forse il gol più importante della stagione, altrettanto vero è che, negli ultimi tempi, è senza dubbio la porzione di campo che ha sofferto di più. FOTO: Getty – Napoli Lobotka Non ha certo aiutato, in tal senso, l’assenza di Lobotka e Anguissa. Nel corso della stagione, entrambi si sono dimostrati indispensabili in coppia con Fabian, mentre le prestazioni di Demme non hanno lasciato lo stesso effetto. Proprio per questa ragione, secondo Il Corriere dello Sport, nonostante sia di rientro da un infortunio lo slovacco è candidato ad una maglia da titolare ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 2 marzo 2022) In vista del big match di domenica sera contro il, Lucianodeve fare i conti con il centrocampo. Se è vero che proprio da questo reparto – grazie alla perla di Fabian Ruiz all’ultimo secondo contro la Lazio – è arrivato forse il gol più importante della stagione, altrettanto vero è che, negli ultimi tempi, è senza dubbio la porzione di campo che ha sofferto di più. FOTO: Getty –Non ha certo aiutato, in tal senso, l’assenza die Anguissa. Nel corso della stagione, entrambi si sono dimostrati indispensabili in coppia con Fabian, mentre le prestazioni di Demme non hanno lasciato lo stesso effetto. Proprio per questa ragione, secondo Il Corriere dello Sport, nonostante sia di rientro da un infortunio lo slovacco è candidato ad una maglia da titolare ...

