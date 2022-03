LIVE Trofeo Laigueglia 2022 in DIRETTA: rimonta vincente per Jan Polanc! Ayuso e Covi completano la tripletta UAE (Di mercoledì 2 marzo 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.11 Termina qui la DIRETTA LIVE di uno spettacolare Trofeo Laigueglia. Grazie per essere stati con noi, continuate a seguire OA Sport per tutte le analisi e gli approfondimenti su questa corsa e su tutta la stagione di ciclismo su strada! 16.09 Questa la top10 del Trofeo Laigueglia 2022: Top-10 in the Trofeo Laigueglia pic.twitter.com/WT1wsSiz7X — the Inner Ring (@inrng) March 2, 2022 16.08 Continua il grande feeling tra Polanc e l’Italia. Terza vittoria in linea per lui, dopo i due prestigiosissimi successi al Giro d’Italia. 16.07 Chiude al quarto posto un generosissimo Lorenzo Rota, trovatosi in una situazione difficile contro una UAE ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 marzo 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.11 Termina qui ladi uno spettacolare. Grazie per essere stati con noi, continuate a seguire OA Sport per tutte le analisi e gli approfondimenti su questa corsa e su tutta la stagione di ciclismo su strada! 16.09 Questa la top10 del: Top-10 in thepic.twitter.com/WT1wsSiz7X — the Inner Ring (@inrng) March 2,16.08 Continua il grande feeling tra Polanc e l’Italia. Terza vittoria in linea per lui, dopo i due prestigiosissimi successi al Giro d’Italia. 16.07 Chiude al quarto posto un generosissimo Lorenzo Rota, trovatosi in una situazione difficile contro una UAE ...

