Grande Fratello Vip, Nathaly Caldonazzo denuncia Alessandro Basciano per calunnia (Di mercoledì 2 marzo 2022) L’ultima eliminata dal Grande Fratello Vip si dice pronta a passare per le vie legali contro Basciano. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 2 marzo 2022) L’ultima eliminata dalVip si dice pronta a passare per le vie legali contro

Advertising

Antonella_Soldo : Amato in una diretta Instagram con dei ragazzi ha detto che le motivazioni della bocciatura dei referendum le pubbl… - ItaliaViva : Appoggio pieno all'????. Che sta dimostrando grande compattezza e fermezza in scelte difficili, come l'invio di armi… - GrandeFratello : Grande Fratello ha informato i concorrenti della delicata situazione internazionale e dell’attacco militare della R… - Vale_main890 : @isadoralarosa @GrandeFratello Probabile vincitore? Ma chi è ma chi lo conosce questo Antonio? Vuoi siete fusi.… - Rogpiton : RT @DarkLadyMouse: Questa pensa che Dostoevskij sia un concorrente del Grande Fratello russo... ????? -