Elina Svitolina gioca con i colori dell’Ucraina e batte la russa Potapova

(Di mercoledì 2 marzo 2022) “Ero in missione per il mio Paese”: commenta così la tennista 15esima al mondola vittoria ottenuta nel torneo Wta di Monterrey, in Messico, contro laAnastasian.115 del ranking. Un matchto in top giallo e gonna azzurra in omaggio alla bandiera del suo Paese, l’Ucraina, da una settimana in guerra contro la Russia in seguito all’invasione voluta da Vladimir Putin. Approda agli ottavi di finale con un 6-1, 6-2 che al di là del risultato le permette di lanciare un messaggio. Scura in volto, al termine del match ha portato più volte la mano destra al cuore. Hand on heart The No.1 seed @is through in straight sets in Monterrey.#AbiertoGNPSeguros pic.twitter.com/hk74huvgaz — wta (@WTA) March 2, 2022 La testa di serie ...