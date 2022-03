Fieragricola Verona: BKT-Univergomma, Trelleborg, Gastaldi-Vredestein e Yokohama presenti! (Di martedì 1 marzo 2022) Dieci padiglioni, 520 stranieri in arrivo da 29 nazioni e un calendario di oltre 120 eventi tra convegni, workshop, approfondimenti e prove dinamiche. Questi i numeri principali di Fieragricola (2-5 marzo 2022), la storica rassegna internazionale di Veronafiere che quest’anno giunge alla sua 115ª edizione. Saranno presenti quest’anno con il loro stand anche Alliance Tire Europe, Gastaldi Gomme con il brand Vredestein, Trelleborg Wheel Systems e Univergomma distributore unico di BKT. Nata nel 1898 a Verona, Fieragricola ha da sempre accompagnato l’evoluzione dell’agricoltura, promuovendo le innovazioni utili al settore e favorendo il dialogo fra i protagonisti del settore primario e le istituzioni, arrivando ad essere uno degli appuntamenti più ... Leggi su cityroma (Di martedì 1 marzo 2022) Dieci padiglioni, 520 stranieri in arrivo da 29 nazioni e un calendario di oltre 120 eventi tra convegni, workshop, approfondimenti e prove dinamiche. Questi i numeri principali di(2-5 marzo 2022), la storica rassegna internazionale difiere che quest’anno giunge alla sua 115ª edizione. Saranno presenti quest’anno con il loro stand anche Alliance Tire Europe,Gomme con il brandWheel Systems edistributore unico di BKT. Nata nel 1898 aha da sempre accompagnato l’evoluzione dell’agricoltura, promuovendo le innovazioni utili al settore e favorendo il dialogo fra i protagonisti del settore primario e le istituzioni, arrivando ad essere uno degli appuntamenti più ...

Advertising

Felisia_Farnese : RT @CNG_Italia: La @ColdirettiG si mobilita da tutta Italia per la #pace e contro la guerra. ??L’appuntamento è per mercoledì 2 marzo dalle… - AgrigentoTv : Alla Fieragricola di Verona la Pac guarda al futuro - VeneziePost : .@fieragricola ospiterà 500 espositori e centinaia di buyer da 29 nazioni. Il convegno inaugurale ha veicolato le r… - CNG_Italia : La @ColdirettiG si mobilita da tutta Italia per la #pace e contro la guerra. ??L’appuntamento è per mercoledì 2 marz… - vivereitalia : Alla Fieragricola di Verona la Pac guarda al futuro -