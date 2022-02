“Stay With U.S. – Nulla è perduto”, nuova iniziativa dell’Avellino per i tifosi (Di lunedì 28 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiChiudi il campionato insieme ai lupi, sottoscrivi i miniabbonamenti validi per le ultime quattro partite casalinghe. L’U.S. Avellino 1912, nel tentativo di riempire finalmente il Partenio – Lombardi ed avvicinare quante più persone al club, lancia l’iniziativa “Stay With U.S. – Nulla è perduto” che darà la possibilità di assistere, con una scontistica particolare, ai seguenti incontri: Avellino – Palermo (Domenica 13/03/2022 alle ore 17,30) Avellino – Messina (Domenica 20/03/2022 alle ore 14,30) Avellino – Turris (Lunedì 04/04/2022 alle ore 21,00) Avellino – Vibonese (Sabato 16/04/2022 alle ore 17,30) Di seguito il costo degli abbonamenti: Curva Sud Intero € 35,00 Ridotto Under 17, Over 65 e Donne € 25,00 Ridotto bambini Under 10 € 20,00 Tribuna Terminio Intero € 60,00 Ridotto Under 17, Over ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiChiudi il campionato insieme ai lupi, sottoscrivi i miniabbonamenti validi per le ultime quattro partite casalinghe. L’U.S. Avellino 1912, nel tentativo di riempire finalmente il Partenio – Lombardi ed avvicinare quante più persone al club, lancia l’U.S.” che darà la possibilità di assistere, con una scontistica particolare, ai seguenti incontri: Avellino – Palermo (Domenica 13/03/2022 alle ore 17,30) Avellino – Messina (Domenica 20/03/2022 alle ore 14,30) Avellino – Turris (Lunedì 04/04/2022 alle ore 21,00) Avellino – Vibonese (Sabato 16/04/2022 alle ore 17,30) Di seguito il costo degli abbonamenti: Curva Sud Intero € 35,00 Ridotto Under 17, Over 65 e Donne € 25,00 Ridotto bambini Under 10 € 20,00 Tribuna Terminio Intero € 60,00 Ridotto Under 17, Over ...

anteprima24 : ** 'Stay With U.S. – Nulla è perduto', nuova iniziativa dell'#Avellino per i tifosi ** - _Orlandino_ : RT @usavellino1912_: ?? Stay With U.S. ???? NULLA È PERDUTO ?? Sottoscrivi il mini abbonamento per le ultime gare casalinghe della stagione! ??… - usavellino1912_ : ?? Stay With U.S. ???? NULLA È PERDUTO ?? Sottoscrivi il mini abbonamento per le ultime gare casalinghe della stagione… -

Ultime Notizie dalla rete : Stay With – Nulla « Non ti disunire ? Frase che può salvarti la vita» Corriere della Sera