Moto2, Mondiale 2022: la entry-list, tutti i piloti iscritti e le loro nazionalità (Di lunedì 28 febbraio 2022) Nel fine settimana in arrivo scatterà ufficialmente il MotoMondiale edizione 2022. Assieme a MotoGP e Moto3, ovviamente, inizierà la battaglia anche per la classe mediana, con una Moto2 che si annuncia quanto mai livellata verso l’alto con tanti pretendenti al titolo agguerriti. Ma, come sarà composta la line-up del 2022? Iniziamo con il dire che la pattuglia italiana, come sempre, sarà nutrita, con ben 7 elementi al via. La Spagna non sarà da meno, anzi, con ben 9 protagonisti e diversi elementi pronti a mettere le mani sul titolo. Ai nastri di partenza vedremo anche 2 piloti della Gran Bretagna, 3 degli Stati Uniti, 2 olandesi, 2 thailandesi, più diverse Nazioni con un solo rappresentante come Germania, Giappone, Belgio, Argentina e Repubblica Ceca. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio i ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 febbraio 2022) Nel fine settimana in arrivo scatterà ufficialmente il Motoedizione. Assieme a MotoGP e Moto3, ovviamente, inizierà la battaglia anche per la classe mediana, con unache si annuncia quanto mai livellata verso l’alto con tanti pretendenti al titolo agguerriti. Ma, come sarà composta la line-up del? Iniziamo con il dire che la pattuglia italiana, come sempre, sarà nutrita, con ben 7 elementi al via. La Spagna non sarà da meno, anzi, con ben 9 protagonisti e diversi elementi pronti a mettere le mani sul titolo. Ai nastri di partenza vedremo anche 2della Gran Bretagna, 3 degli Stati Uniti, 2 olandesi, 2 thailandesi, più diverse Nazioni con un solo rappresentante come Germania, Giappone, Belgio, Argentina e Repubblica Ceca. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio i ...

Advertising

rickypalm46 : @chichigalIon Mi sa che quest’anno si porta a casa pure il mondiale Moto2 al primo colpo - venti4ore : Moto2 | Vietti “Il Mondiale? Non lo sento un obbligo ancora” - Motorsport_IT : #Moto2 | Vietti: “Il Mondiale? Non lo sento un obbligo ancora” - infoitsport : Moto2, Vietti: “Non mi sento di dover vincere il Mondiale a tutti i costi” - dianatamantini : MOTO2 - Il Mondiale 2022 è ufficialmente partito anche per RW Racing GP. Ecco la livrea delle moto per i piloti Bar… -