Malattie Rare | passi in avanti grazie alle reti europee di diagnosi e cura

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Chi convive con una malattia rara fatica spesso a ricevere unae una terapia adeguata. Un aiuto importante, in Europa, arriva dERN - European Reference Network -virtuali di medici e ricercatori che lavorano in sinergia per condividere le conoscenze a disposizione su queste patologie. Tra i centri di riferimento italiani: il Policlinico di Milano e il Bambino Gesù di Roma

Ultime Notizie dalla rete : Malattie Rare

"Mia figlia Lavinia era affetta da mucolipidosi, una malattia rarissima.Dopo l'inaugurazione del murale "Mondo raro. L'altro come parte di noi" avvenuta il 25 febbraio in via Madruzzo, tra le iniziative promosse dal Coordinamento Trentino Associazioniin Rete in occasione della XV Giornata Internazionale dellee dell' 8a Giornata Trentina delledel 28 febbraio, segnaliamo il simposio "Il dialogo raro" che ...Savignano, i genitori Marco e Cristina: "E' una sindrome genetica. Superata la fase più critica, ma studio e controlli ogni 3 mesi" ...Giornata Mondiale delle Malattie Rare: secondo la SINPIA un malato raro su 5 è un bambino e su 500mila rari under-18, 200mila hanno disturbi neuropsichici.