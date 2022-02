Lega-Russia Unita, quell’accordo che imbarazza Salvini (Di lunedì 28 febbraio 2022) Un’intesa politica che vale 5 anni, e che è in scadenza fra 5 giorni – il prossimo 6 marzo – sta mettendo in imbarazzo la Lega e il suo segretario, Matteo Salvini. Il 6 marzo 2017, infatti, la Lega ha siglato un accordo con Russia Unita, il partito del presidente russo Vladimir Putin. Il patto si rinnova tacitamente, è scritto nel testo, secondo quanto riporta alcuni media italiani come Repubblica e Il Foglio. A meno che una delle due parti “non notifichi all’altra entro e non oltre sei mesi prima della scadenza dell’accordo la sua intenzione alla cessazione dello stesso“. Ma questo termine è ormai spirato. E non risulta, a oggi, che la Lega abbia formalmente disdetto l’intesa nei mesi scorsi. Salvini e la firma nel 2017 Secondo la ricostruzione di Repubblica, il 6 ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 28 febbraio 2022) Un’intesa politica che vale 5 anni, e che è in scadenza fra 5 giorni – il prossimo 6 marzo – sta mettendo in imbarazzo lae il suo segretario, Matteo. Il 6 marzo 2017, infatti, laha siglato un accordo con, il partito del presidente russo Vladimir Putin. Il patto si rinnova tacitamente, è scritto nel testo, secondo quanto riporta alcuni media italiani come Repubblica e Il Foglio. A meno che una delle due parti “non notifichi all’altra entro e non oltre sei mesi prima della scadenza dell’accordo la sua intenzione alla cessazione dello stesso“. Ma questo termine è ormai spirato. E non risulta, a oggi, che laabbia formalmente disdetto l’intesa nei mesi scorsi.e la firma nel 2017 Secondo la ricostruzione di Repubblica, il 6 ...

Advertising

giorgio_gori : Dal 2017 la #Lega di Salvini è alleata con “Russia Unita”, il partito di #Putin. Il patto si rinnoverà in automatic… - ilfoglio_it : L'accordo tra la #Lega e il partito di #Putin, siglato nel 2017, è ancora in vigore e si rinnoverà automaticamente… - MediasetTgcom24 : Salvini: 'Il governo avrà sostegno della Lega qualsiasi proposta farà' #ucraina #russia #RussiaUkraineConflict… - ienablinski : RT @baffi_francesco: Che cazzo andava a fare Kapitan Coglione a Mosca? #SalviniPagliaccio - rosapensierosa : RT @lucianocapone: Intanto, ricorda @valentinivaler, è ancora in vigore lo 'storico accordo' tra la Lega e Russia Unita, il partito di Puti… -