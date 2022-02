Spezia | Agudelo | «Oggi dobbiamo essere furbi»

Advertising

VoceGiallorossa : ??? Spezia, Agudelo: 'Sappiamo la forza della Roma, ma non dobbiamo farli ripartire' #ASRoma #SpeziaRoma - MondoNapoli : Spezia - Roma, le formazioni ufficiali: Mourinho ripropone Veretout dall'inizio! Thiago Motta punta su Agudelo -… - LAROMA24 : Spezia-Roma, Agudelo: 'Conosciamo la forza dei giallorossi, non dobbiamo farli ripartire' #AsRoma… - Ftbnews24 : ?????? #Mourinho #ASRoma #SerieA #RomaVerona verso #RomaInter #Roma @TuttoASRoma24 #Spezia-Roma, formazioni ufficiali:… - TuttoASRoma24 : ?????? #Mourinho #ASRoma #SerieA #RomaVerona #Roma @TuttoASRoma24 #Spezia-Roma, formazioni ufficiali: Mourinho ritrova… -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Agudelo

TUTTO mercato WEB

Formazioni ufficiali- RomaSpezia (4 - 3 - 3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Sala, Kiwior, Bastoni; Verde, Nzola,. All.: Thiago MottaRoma (3 - 4 - 2 - 1): Rui Patricio; ...Commenta per primo(4 - 3 - 3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Sala, Kiwior, Bastoni; Verde, Nzola,. Roma (3 - 4 - 2 - 1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Veretout,...Dopo Torino-Cagliari (1-2) e Verona-Venezia (2-1), la domenica di Serie A continua con Spezia-Roma e Lazio-Napoli. Di seguito le formazioni ufficiali che si sfideranno in campo all’Alberto Picco alle ...Lo Spezia ospita la Roma al Picco, fischio d'inizio alle 18,05, nel tentativo di riprendere a far punti dopo le due sconfitte in casa con la Fiorentina e a Bologna. Motta ritrova da avversario Mourinh ...