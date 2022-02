L’amica geniale 4, quando esce: trama e anticipazioni (Di domenica 27 febbraio 2022) In molti già si chiedono quando potranno assistere a L’amica geniale 4: le anticipazioni sull’attesissimo finale della serie Stasera debutterà l’ultima stagione della fiction L’amica geniale, la serie racconta dello speciale rapporto che lega due giovani donne: Elena Greco e Raffaella Cerullo. L’amica geniale 4 (Fonte: Instagram)Nella quarta ed ultima puntata della nuova stagione Lenù metterà in discussione il suo rapporto con il marito Pietro Airota, dopo aver capito di provare ancora qualcosa per l’amore giovanile, Nino Sarratore. La giovane scrittrice si troverà, perciò, innanzi ad un bivio: seguire il cuore o rimanere accanto alla sua famiglia. Inoltre, in questo ultimo episodio dovremo definitivamente dire addio alle due ... Leggi su vesuvius (Di domenica 27 febbraio 2022) In molti già si chiedonopotranno assistere a4: lesull’attesissimo finale della serie Stasera debutterà l’ultima stagione della fiction, la serie racconta dello speciale rapporto che lega due giovani donne: Elena Greco e Raffaella Cerullo.4 (Fonte: Instagram)Nella quarta ed ultima puntata della nuova stagione Lenù metterà in discussione il suo rapporto con il marito Pietro Airota, dopo aver capito di provare ancora qualcosa per l’amore giovanile, Nino Sarratore. La giovane scrittrice si troverà, perciò, innanzi ad un bivio: seguire il cuore o rimanere accanto alla sua famiglia. Inoltre, in questo ultimo episodio dovremo definitivamente dire addio alle due ...

