(Di sabato 26 febbraio 2022)è diin prigione, e questa volta, la lista delle illegalità da lei commesse, è davvero molto lunga. L’arresto e la lista dei reati commessiarreil 24 Febbraio a Keansburg, nel New Jersey. Secondo Wrestling News, il motivo per cui la WWE hall ofè tutt’ora tenuta sotto custodia, è da imputarsi alla lunga lista di illegalità che ha commesso. Tale lista, comprende: -Guida in stato di ebbrezza -Guida in possesso di patente scaduta o revocata -Guida pericolosa -Guida imprudente -Guida priva di cintura di sicurezza -Mancanza di alcun tipo di assicurazione -Impossibilità nel dare le proprie generalità -Guida senza aver attivato la chiusura centralizzata delle portiere -Seconda violazione ...

Zona_Wrestling : #WWE WWE: Tammy Sytch di nuovo nei guai, l'hall of famer è stata nuovamente arrestata - -

Ultime Notizie dalla rete : WWE Tammy

Tuttowrestling

Paul Davis of WrestlingNews.co reports that WWE Hall Of Famer Tammy “Sunny” Sytch was arrested on 2/24 in Keansburg, New Jersey for the following charges: ...