Tempesta d'amore, anticipazioni 26 febbraio: Hannes sconvolge Maja (Di sabato 26 febbraio 2022) A Tempesta d'amore, arriverà una sorpresa inaspettata per Maja Von Thalheim che si ritroverà di fronte il suo primo amore, Hannes Fröhlich. Il giovane, stando alle anticipazioni della soap opera tedesca di oggi, sabato 26 febbraio, si presenterà al Fürstenhof dopo essere improvvisamente scomparso molti anni prima, spezzando il cuore alla figlia di Selina. La giovane Von Thalheim rimarrà incredula di fronte ad Hannes, soprattutto quando lui le annuncerà di volerle rivelare il motivo del suo allontanamento ai tempi della loro relazione d'amore. Il ragazzo, infatti, spiegherà alla sua ex di essere stato costretto a lasciarla a suo tempo a causa di un ricatto da parte di suo nonno. Quest'ultimo desiderava che la nipote frequentasse un ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 26 febbraio 2022) Ad', arriverà una sorpresa inaspettata perVon Thalheim che si ritroverà di fronte il suo primoFröhlich. Il giovane, stando alledella soap opera tedesca di oggi, sabato 26, si presenterà al Fürstenhof dopo essere improvvisamente scomparso molti anni prima, spezzando il cuore alla figlia di Selina. La giovane Von Thalheim rimarrà incredula di fronte ad, soprattutto quando lui le annuncerà di volerle rivelare il motivo del suo allontanamento ai tempi della loro relazione d'. Il ragazzo, infatti, spiegherà alla sua ex di essere stato costretto a lasciarla a suo tempo a causa di un ricatto da parte di suo nonno. Quest'ultimo desiderava che la nipote frequentasse un ...

