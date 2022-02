Nasce Radio Italia | trasmetteva da una cucina

(Di sabato 26 febbraio 2022) Erano gli anni Ottanta, e i grandi network, puntavano a far ascoltare le star straniere. Il mercato musicale cercava di orientare il pubblico sui successi internazionali. Non importa se non si capivano sempre le parole. Le canzoni erano ‘hit’, e si parlava incon l’accento inglese. Quando, nella ‘Milano da bere’, raccontata dagli spot con baristi su pattini a rotelle, nacque la prima emittentefonica privata, chesoltanto musicana.il suo nome: il primo disco a iniziare la sua storia, mai interrotta, fu di Pino Daniele. Fondata dal dj Mario Volanti, titolare di un negozio di dischi,iniziò le trasmissioni venerdì 26 febbraio del 1982. E arrivò a coprire l’intero territorio nazionale nel 1987. ...

Advertising

ilGiunco : L'almanacco del Giunco: il 26 febbraio il primo film a colori e #Krusciov inizia la “destalinizzazione” #Russia -… - martimar0997 : RT @IlContiAndrea: Nasce la 1 edizione di Future Hits Live 2022 di Radio Zeta. Il 9 giugno a Roma sul palco della Cavea all’Auditorium Parc… - IlContiAndrea : Nasce la 1 edizione di Future Hits Live 2022 di Radio Zeta. Il 9 giugno a Roma sul palco della Cavea all’Auditorium… - sehmagazine : ???? È in radio e sulle piattaforme di streaming “Il suono del tuo nome”, nuovo singolo dei @MaNiAofficialit. La canz… - BenitoAtos : RT @pilloledirock: Il 24 febbraio 1950 nasce George Thorogood, musicista, cantante e chitarrista americano. Il suo suono boogie-blues è d… -

Ultime Notizie dalla rete : Nasce Radio

FM-world

In una breve nota biografica lo stesso chef così si presenta: 'Fabio Picchifiorentino il 22 ... Trova lavoro nell'alba delle primee Televisioni libere fiorentine. Si rifugia per 6 minuti ...prevalentemente come c onduttrice ed il suo lavoro si divide frae tv ma nel tempo si è affermata anche come attrice di talento sui set di numerosi film . La conduttrice è anche mamma di ...Appello di Sauro Pellerucci, presidente di Pagine Sì!: imprenditori uniamoci. Fare del bene deve diventare un sistema economico per produrre ricchezza, superando i limiti del singolo atto benefico.Il 5G inoculato attraverso le dosi di vaccino, il Covid-19 sintetizzato in un laboratorio di Wuhan e tantissime altre. La circolazione di fake news è oggi un fenomeno lapalissiano, noto a tutti e semp ...