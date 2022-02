Grande lutto per Barbara D’Urso: la conduttrice commossa per l’addio durante Pomeriggio 5 (Di sabato 26 febbraio 2022) Barbara D’Urso ha voluto parlare in diretta del lutto molto doloroso che ha colpito l’intera redazione di Pomeriggio 5. La conduttrice, in chiusura della famosa trasmissione pomeridiana, ha voluto rendere omaggio ad una persona appena scomparsa, mostrando anche una profonda commozione per l’accaduto. Prima di salutare il pubblico nell’ultima puntata della settimana di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso ha voluto salutare una figura importante della trasmissione: si tratta di Gianni Tramontano, venuto a mancare la notte precedente. LEGGI ANCHE => Morte Stefano D’Orazio, il Grande lutto di Barbara D’Urso: “Disperata. Punto” “Volevo salutare insieme a voi un nostro amico, ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 26 febbraio 2022)ha voluto parlare in diretta delmolto doloroso che ha colpito l’intera redazione di5. La, in chiusura della famosa trasmissione pomeridiana, ha voluto rendere omaggio ad una persona appena scomparsa, mostrando anche una profonda commozione per l’accaduto. Prima di salutare il pubblico nell’ultima puntata della settimana di5,ha voluto salutare una figura importante della trasmissione: si tratta di Gianni Tramontano, venuto a mancare la notte precedente. LEGGI ANCHE => Morte Stefano D’Orazio, ildi: “Disperata. Punto” “Volevo salutare insieme a voi un nostro amico, ...

