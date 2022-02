Donne cuciono bandiere ucraine per la protesta contro la guerra

(Di sabato 26 febbraio 2022) La "resistenza" ucraina è anche in una trentina digialloblù, cucite nella taverna al piano interrato di una palazzina appena fuori il centro storico di Foligno che l'ANSA ha visitato. In ...

La guerra, queste donne venute dall'Est in cerca di una vita migliore, la vivono attraverso i ... e stirano bandiere con gli occhi pieni di lacrime e il dolore nel cuore. Ricordano il loro ... L'idea delle donne ucraine per proteggere i figli Le immaginiamo, le donne ucraine, che con il ... degli adesivi con il gruppo sanguigno dei bambini e ogni altro dato che possa servire per ... La "resistenza" ucraina è anche in una trentina di bandiere gialloblù, cucite nella taverna al piano interrato di una palazzina appena fuori il centro storico di Foligno che l'ANSA ha visitato. (ANSA)