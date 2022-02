Covid: in Toscana 2.363 nuovi casi, tasso positivi al 9,44% (Di sabato 26 febbraio 2022) Firenze, 26 feb. - (Adnkronos) - I nuovi casi di Covid registrati in Toscana nelle ultime 24 ore sono 2.363 su 25.028 test di cui 7.546 tamponi molecolari e 17.482 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 9,44% (47,4% sulle prime diagnosi). Lo comunica su Telegram il presidente della Regione Eugenio Giani. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) Firenze, 26 feb. - (Adnkronos) - Idiregistrati innelle ultime 24 ore sono 2.363 su 25.028 test di cui 7.546 tamponi molecolari e 17.482 test rapidi. Ildeiè 9,44% (47,4% sulle prime diagnosi). Lo comunica su Telegram il presidente della Regione Eugenio Giani.

Advertising

LivornoPress : Covid, 2.363 positivi in Toscana, a Livorno e provincia 264 casi. I dati Comune per Comune - LetiziaFirenze : In Toscana 2363 nuovi casi di Covid - ToscanaInDiretta - TonyLucarelli : RT @ilCoperchio: E intanto in Italia ... raffronto 2022 vs 2021, dal 1° gennaio ad oggi, in queste regioni i deceduti per Covid sono: ??Lo… - mosllerdd : RT @ilCoperchio: E intanto in Italia ... raffronto 2022 vs 2021, dal 1° gennaio ad oggi, in queste regioni i deceduti per Covid sono: ??Lo… - iezed : RT @ilCoperchio: @ilrisolutoreIT @Serena27711917 Italia, i deceduti Covid, dal 1° gennaio ad oggi 25 febbraio, raffrontando 2022 vs 2021, i… -