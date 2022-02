Ucraina: Lagarde, da invasione Russia gas +22% (Di venerdì 25 febbraio 2022) "Sappiamo che dall'invasione della Russia in Ucraina i prezzi del gas sono aumentati di circa il 22,2% per quanto riguarda le importazioni dell'eurozona dalla Russia. I prezzi attualmente sono 6 volte ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 25 febbraio 2022) "Sappiamo che dall'dellaini prezzi del gas sono aumentati di circa il 22,2% per quanto riguarda le importazioni dell'eurozona dalla. I prezzi attualmente sono 6 volte ...

