Serie A: la Salernitana ospita il Bologna. Rossoblu favoriti, ma in quota vittoria possibile per i granata (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il punto ottenuto contro il Milan, preceduto da altri due pareggi, non può che aver dato fiducia alla Salernitana, che nonostante la... Leggi su calciomercato (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il punto ottenuto contro il Milan, preceduto da altri due pareggi, non può che aver dato fiducia alla, che nonostante la...

Advertising

Corriere : Milan: con la Salernitana vittoria facile, Inter favorita col Sassuolo - IFTVofficial : The weekend of upsets in Serie A concludes with Cagliari drawing Napoli Juventus 1-1 Torino Salernitana 2-2 Milan… - LALAZIOMIA : Serie A: la Salernitana ospita il Bologna. Rossoblu favoriti, ma in quota vittoria possibile per i granata - sportli26181512 : Serie A: la Salernitana ospita il Bologna. Rossoblu favoriti, ma in quota vittoria possibile per i granata: Il punt… - sportli26181512 : Mihajlovic: Salernitana? Bologna più forte, ma conta l'atteggiamento: Il tecnico: 'Ucraina? Nelle guerre tra ricchi… -