Olesia | ristoratrice ucraina a Cene | “Ho detto ai miei parenti di scappare e venire qui da me”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 25 febbraio 2022) L’eco dei bombardamenti russi inè arrivato fino in Val Seriana.Anokhina, 37 anni, quindici anni fa ha lasciato la sua Sumy, città di 260mila abitanti a una cinquantina di chilometri dal confine russo, per trasferirsi a. Qui ha conosciuto colui che è diventato suo marito, il 48enne Diego Ghilardi. I due hanno aperto un agriturismo, il Green Valley, e hanno avuto due figli, Davide e Martina. Insono rimasti alcunidi, come il figlio di sua sorella (trasferitasi in Germania per lavoro) che ha un bimbo di un mese, oltre a uno zio. E tanti suoi amici, cresciuti con lei. Loro giovedì mattina sono stati svegliati dal boato dei missili e delle bombe di Putin. Quando li ha sentiti per l’ultima volta? Siamo in costante contatto telefonico. Sono molto ...