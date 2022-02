“Ho tirato latte dal mio seno per 2.388 ore”: il tik tok virale di Elyse Myers (Di venerdì 25 febbraio 2022) La TikToker e nuova mamma Elyse Myers è divenuta virale su TikTok per aver tirato il latte dal suo seno per un tempo record di 2.388 ore, spalmate in 6-10 sessioni al giorno per ben 398 giorni. Per molte madri l’esperienza del parto è una tappa significativa ed emozionante, ma l’allattamento non è sempre un aspetto molto piacevole dell’esperienza della genitorialità. Infatti, sono tante la madri che scelgono, dopo il parto, di non allattare i propri figli al seno, per motivi medici e fisiologici o anche personali, ma di allattarlo con altri metodi come optare per il latte artificiale. Vi raccomandiamo... Grazie a questo nuovo device ora anche i papà possono allattare Si chiama ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 25 febbraio 2022) La TikToker e nuova mammaè divenutasu TikTok per averildal suoper un tempo record di 2.388 ore, spalmate in 6-10 sessioni al giorno per ben 398 giorni. Per molte madri l’esperienza del parto è una tappa significativa ed emozionante, ma l’allattamento non è sempre un aspetto molto piacevole dell’esperienza della genitorialità. Infatti, sono tante la madri che scelgono, dopo il parto, di non allattare i propri figli al, per motivi medici e fisiologici o anche personali, ma di allattarlo con altri metodi come optare per ilartificiale. Vi raccomandiamo... Grazie a questo nuovo device ora anche i papà possono allattare Si chiama ...

