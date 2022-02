Cristiano Ronaldo si sbilancia sul suo futuro | le parole

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 25 febbraio 2022) In occasione di un’intervista rilasciata ai microfoni di Dazn, il campione portogheseha parlato della situazione attuale al Manchester United e del suonel mondo del calcio: Manchester United“So che non mi restano molti anni ancora, altri quattro o cinque, poi si vedrà: voglio vincere tanti trofei. Ora contano i fatti, tutto il resto non importa. Per questo motivo sono contento della mia forma fisica, sto ancora segnando gol, aiutando sia in nazionale che qui allo United: voglio continuare su questa strada“.