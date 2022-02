Champions League, la finale si giocherà a Parigi. La UEFA: "Grazie Macron" (Di venerdì 25 febbraio 2022) Goal News Secondo quanto riportato da "Milannews.it", la finale di Champions League si giocherà a Parigi, Grazie all'intervento del presidente Macron. ? Ecco la dichiarazione ufficiale sulla decisione della UEFA di spostare la finale di Champions League da San Pietroburgo a Parigi: "A seguito della grave escalation della situazione della sicurezza in Europa, il Comitato Esecutivo UEFA ha tenuto oggi una riunione speciale. I dirigenti UEFA hanno deciso di spostare la 2021 /2021 22 finale di UEFA Men's Champions League da San Pietroburgo a St. Denis allo Stade de France. La partita si ... Leggi su goalnews (Di venerdì 25 febbraio 2022) Goal News Secondo quanto riportato da "Milannews.it", ladisiall'intervento del presidente. ? Ecco la dichiarazione ufficiale sulla decisione delladi spostare ladida San Pietroburgo a: "A seguito della grave escalation della situazione della sicurezza in Europa, il Comitato Esecutivoha tenuto oggi una riunione speciale. I dirigentihanno deciso di spostare la 2021 /2021 22diMen'sda San Pietroburgo a St. Denis allo Stade de France. La partita si ...

