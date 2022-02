Obbligo di vaccino anti-Covid per gli over 50: Montecitorio dice “sì” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma – Con 372 voti a favore e 46 contrari la Camera ha detto sì alla fiducia posta dal Governo sul decreto legge che stabilisce l’Obbligo del vaccino anti Covid per gli over 50 con i relativi vincoli legati al green pass. La seduta prosegue ora con l’esame degli ordini del giorno prima del voto finale sul provvedimento che dovrà essere esaminato anche dal Senato e approvato entro l’8 marzo. (fonte Adnkronos) Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma – Con 372 voti a favore e 46 contrari la Camera ha detto sì alla fiducia posta dal Gno sul decreto legge che stabilisce l’delper gli50 con i relativi vincoli legati al green pass. La seduta prosegue ora con l’esame degli ordini del giorno prima del voto finale sul provvedimento che dovrà essere esaminato anche dal Senato e approvato entro l’8 marzo. (fonte Adnkronos)

