Milan, sensazioni positive su Botman (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il Milan ha le idee chiare per quelli che saranno gli obiettivi sul mercato nella prossima estate. Il primo della lista per la difesa resta... Leggi su calciomercato (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ilha le idee chiare per quelli che saranno gli obiettivi sul mercato nella prossima estate. Il primo della lista per la difesa resta...

Advertising

milan_risorto : Mi sembra di rivivere le stesse sensazioni di fine Febbraio 2020......... 'Eh ma figurati se' 'È solo in Cina' 'Ma… - infoitsport : Udinese, le sensazioni per Nuytinck verso il Milan. Buone notizie per Udogie e Pereyra - mrk_vanbommel : @russ_mario1 Molto bene lui, ma non avevo dubbi, le qualità sono indiscutibili. Botman invece mi ha dato brutte sen… - Salvati_Emilio : Le sensazioni con cui mi sto rapportando per la partita del venerdì son particolari, nuove, pungenti. Era da un po… - GianmarcoBaral1 : RT @RadioRossonera: Queste le sensazioni sul centrocampista???? in prestito al #Milan -