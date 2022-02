“Le donne sanno far ridere eccome!” – INTERVISTA A CHIARA BECCHIMANZI (Di giovedì 24 febbraio 2022) La comicità è (anche) donna. Chi avesse ancora dei dubbi può chiedere a CHIARA BECCHIMANZI, stand up comedian tra le migliori della sua generazione (l’abbiamo vista anche a Zelig Lab), premiata dall’Ordine degli Psicologi per lo spettacolo Principesse e sfumature e attualmente in tour nelle principali città italiane con Terapia di Gruppo, semiserio spaccato degli italiani dopo due anni di pandemia. Inutile dire che sul ruolo delle donne nella scena comica mainstream, italiana e non solo, ci sarebbe un bel po’ da dire, eppure, grazie a figure come la sua e a un paio di generazioni di attrici comiche brillanti, finalmente i cliché sembrano essere stati, se non proprio abbattuti, quantomeno un po’ decostruiti. Ma, quando la raggiungiamo per questa INTERVISTA, è inevitabile partire proprio da qui: sessismo e retaggi ... Leggi su robadadonne (Di giovedì 24 febbraio 2022) La comicità è (anche) donna. Chi avesse ancora dei dubbi può chiedere a, stand up comedian tra le migliori della sua generazione (l’abbiamo vista anche a Zelig Lab), premiata dall’Ordine degli Psicologi per lo spettacolo Principesse e sfumature e attualmente in tour nelle principali città italiane con Terapia di Gruppo, semiserio spaccato degli italiani dopo due anni di pandemia. Inutile dire che sul ruolo dellenella scena comica mainstream, italiana e non solo, ci sarebbe un bel po’ da dire, eppure, grazie a figure come la sua e a un paio di generazioni di attrici comiche brillanti, finalmente i cliché sembrano essere stati, se non proprio abbattuti, quantomeno un po’ decostruiti. Ma, quando la raggiungiamo per questa, è inevitabile partire proprio da qui: sessismo e retaggi ...

Ilgava1 : RT @MetalGoddess10: Dopo una settimana di Twitter ho capito che: 1) Qui tutti sono esperti di tutto; 2) Le donne sono indipendenti, non ch… - daechwidipity : @JIMIYSUS Ma lo sanno che adesso se scoppia una guerra vengono arruolate anche le donne? - AlessiaRufino : Forse non tutti sanno che: La soia è un fito - estrogeno quindi caldamente sconsigliata ai maschietti. È invece per… - Alessia23158964 : RT @MilenaVillano: Sto seguendo i tg, con ansia, paura, e tristezza. Non mi vergogno di dire che sto piangendo,perché scappano le donne e i… - MilenaVillano : Sto seguendo i tg, con ansia, paura, e tristezza. Non mi vergogno di dire che sto piangendo,perché scappano le donn… -