La Cina ha scelto, sta con la Russia: “In Ucraina il termine ‘invasione’ è inappropriato” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Pechino, 24 feb – Con l’avvio delle operazioni militari della Russia in Ucraina, la situazione internazionale è sempre più incandescente. Come era prevedibile, gli Stati Uniti e l’Unione europea – ricompattati come «Occidente» – hanno condannato la mossa di Putin, promettendo battaglia e sanzioni molto dure nei confronti di Mosca. In tutto questo, però, c’è anche il terzo incomodo: la Cina. Per tradizione geopolitica, e anche filosofica, Pechino si muove sempre con molta circospezione, soppesando molto attentamente sia le azioni che le parole. Ma questo non vuol dire che sia neutrale. Anzi. Alla fine, nella crisi Ucraina, la Cina ha scelto: sta con la Russia di Putin. Tutti gli errori dell’Occidente Pur richiamando la necessità di una risoluzione pacifica del ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 24 febbraio 2022) Pechino, 24 feb – Con l’avvio delle operazioni militari dellain, la situazione internazionale è sempre più incandescente. Come era prevedibile, gli Stati Uniti e l’Unione europea – ricompattati come «Occidente» – hanno condannato la mossa di Putin, promettendo battaglia e sanzioni molto dure nei confronti di Mosca. In tutto questo, però, c’è anche il terzo incomodo: la. Per tradizione geopolitica, e anche filosofica, Pechino si muove sempre con molta circospezione, soppesando molto attentamente sia le azioni che le parole. Ma questo non vuol dire che sia neutrale. Anzi. Alla fine, nella crisi, laha: sta con ladi Putin. Tutti gli errori dell’Occidente Pur richiamando la necessità di una risoluzione pacifica del ...

Advertising

JacopoPizzi : Riassunto: - #Russia dice di voler sostenere repubbliche separatiste in #Ucraina - #Biden annuncia sanzioni soft e… - mrg1968 : Non c’è più posto in NBA per Enes Kanter - Il Post - Recenso : RT @tuttifen0meni: A tutti quelli che “il green pass deve rimanere” chiedo: ma perché non andate a vivere in Cina, se vi piace tanto, invec… - tuttifen0meni : A tutti quelli che “il green pass deve rimanere” chiedo: ma perché non andate a vivere in Cina, se vi piace tanto,… - CosedaMondo : @Rand_Al_Thor_ @OGiannino 'Hanno scelto liberamente la NATO' come metà dei Paesi della ex Jugoslavia? Non che altre… -