Advertising

KattInForma : Il dramma | Cristiani costretti all’esodo sotto gli occhi dell’Occidente -

Ultime Notizie dalla rete : dramma Cristiani

Avvenire

Per Andrea Tornielli, direttore editoriale dei media vaticani, il conflitto è unper tutti, ... soprattutto in quei luoghi dove altridelle diverse confessioni si trovano a convivere ...... oltre ad aver fatto toccare con mano ildella morte in solitudine, l'incertezza e la provvisorietà dell'esistenza, ha modificato il nostro modo di vivere". Comeabbiamo patito ...L'emozionante interpretazione di Anne Hathaway in Modern Love nei panni di Lexi, una giovane e brillante avvocatessa che soffre di disturbo bipolare, ci spinge a riflettere su una malattia psichiatric ...La situazione politica che si è venuta a creare sta rendendo la condizione umana altamente invivibile, al punto da costringere i cristiani a un vero esodo, a causa della guerra, del radicalismo islami ...