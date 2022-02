Genoa-Inter, Inzaghi in conferenza stampa: “Partita difficile contro un avversario ostico. Non sono preoccupato del momento” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, è Intervenuto nella consueta conferenza stampa alla vigilia del match della 27ª giornata della Serie A 2021/2022 contro il Genoa. Ha toccato molti temi, tra cui la forma dei suoi giocatori e il periodo che sta vivendo la propria squadra. Di seguito le sue parole. Sul Genoa: “Sarà una Partita difficile contro un avversario in salute che ha fatto 4 pareggi consecutivi. Troveremo una squadra organizzata che sta giocando un buon calcio”. Sulla situazione della squadra: “Siamo il miglior attacco della Serie A e non esiste un problema legato agli attaccanti. Il problema arriva quando non riusciamo a creare, ma anche col Sassuolo abbiamo creato tanto ma ... Leggi su sportface (Di giovedì 24 febbraio 2022) Simone, tecnico dell’, èvenuto nella consuetaalla vigilia del match della 27ª giornata della Serie A 2021/2022il. Ha toccato molti temi, tra cui la forma dei suoi giocatori e il periodo che sta vivendo la propria squadra. Di seguito le sue parole. Sul: “Sarà unaunin salute che ha fatto 4 pareggi consecutivi. Troveremo una squadra organizzata che sta giocando un buon calcio”. Sulla situazione della squadra: “Siamo il miglior attacco della Serie A e non esiste un problema legato agli attaccanti. Il problema arriva quando non riusciamo a creare, ma anche col Sassuolo abbiamo creato tanto ma ...

