Ascolti tv 23 febbraio 2022 | “Michelle Impossible” precede “Gli Anni Migliori” in sovrapposizione Venti di guerra | vola il Tg1 | bene Gruber e Purgatori con Putin | Rambo vince tra le digital free

(Di giovedì 24 febbraio 2022)Tv al top: Tg1 a 6,053 milioni e 26,6%. I Soliti Ignoti a 5,252 milioni e 21,21%. L’Eredità 5,045 milioni e 25,33%. Tg5 4,426 milioni e 19,1%. Seconda e ultima grande carrettata di grandi ospiti ieri sera mercoledì 23daHunziker alla seconda e ultima puntata diImpossibile su Canale5. Su Rai1 è andato in onda il film in prima tv Glipiù belli, firmato Gabriele Muccino. Su Rai2 ha fatto il suo il telefilm The Good Doctor, mentre su Rai3 è rimasto Chi l’ha visto?. Le altre proposte di Cologno sono state la nuova edizione de Le Iene su Italia 1, mentre – con focus Ucraina e Vladimir– ‘contro’ Controcorrente su Rete4 si è schierato Atlantide su La7. Mentre completava il quadro la Champions League, disponibile su Sky, Amazon Prime ...

Advertising

Affaritaliani : Ascolti TV ieri 23 febbraio 2022: Otto e Mezzo raddoppia Stasera Italia - infoitcultura : Ascolti tv mercoledì 23 febbraio 2022: Gli anni più belli, Michelle Impossible - antoniogenna : Ieri e oggi in TV 24/02/2022 — Ascolti italiani di mercoledì 23 febbraio 2022: 2,9 milioni (14,8%) per la prima del… - occhio_notizie : Michelle impossible batte il film di Gabriele Muccino questo mercoledì sera?? #ascoltitv #datiauditel - il_Case : Ascolti TV | Mercoledì 23 Febbraio 2022. Hunziker (17.1% – 2,9 mln), Gli Anni più Belli 14.8% (2,9 mln). Le Iene in… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti febbraio

di ieri mercoledì 232022. In prima serata su Canale5 - dalle 21.43 alle 00.43 - la seconda e ultima puntata di Michelle Impossible con Michelle Hunziker one woman show è stata ...Calo diper la seconda e ultima serata di Michelle Impossible , one woman show con protagonista Michelle Hunziker su Canale Cinque. Il programma ieri sera 23ha raccolto 2.875.000 utenti, con ...Le previsioni dell'oroscopo del 27 febbraio esortano i nati sotto il ... Se non sapete in che direzione andare, ascoltate il vostro cuore. Questo è il momento di osare in amore, mentre sul ...Oggi, 24 febbraio 2022, era prevista una nuova puntata di Doc-Nelle ... regolarmente il Grande Fratello VIP 6 e questo potrebbe aiutare tantissimo, in termini di ascolti il reality di Signorini. Per ...