Volley | Chieri-Monza in tv oggi | orario e diretta streaming Serie A1 Femminile 2021 2022

Leggi su sportface

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tutto pronto per Reale Mutua Fenera-Vero, recupero della seconda giornata di ritorno del campionato diA1di. Le piemontesi proveranno a sfruttare il campo di casa per strappare qualche punto alle forti brianzole. Le ragazze di coach Gaspari infatti sono prime in classifica e vogliono un’altra vittoria per mantenere il vantaggio sulle dirette concorrenti. Chi conquisterà il successo? L’appuntamento è per le ore 19.00 di mercoledì 23 febbraio al PalaFenera di. Di seguito le informazioni per vedere la partita intv e. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA FORMULA E REGOLAMENTOA1...