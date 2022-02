Vertice di Forza Italia con Berlusconi e i ministri, le immagini (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Milano, 23 febbraio 2022 Le immagini del Vertice di Forza Italia con i ministri Mariastella Gelmini, Renato Brunetta e Mara Carfagna, i capigruppo di Camera e Senato, Paolo Barelli e Anna Maria ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Milano, 23 febbraio 2022 Ledeldicon iMariastella Gelmini, Renato Brunetta e Mara Carfagna, i capigruppo di Camera e Senato, Paolo Barelli e Anna Maria ...

Advertising

Blackskorpion4 : RT @GeopoliticalCen: Biden: domani vertice Nato degli alleati e dei partner. Rinforzeremo ogni aspetto della Nato. Non ci impegneremo in un… - sabinofuggetto : RT @GeopoliticalCen: Biden: domani vertice Nato degli alleati e dei partner. Rinforzeremo ogni aspetto della Nato. Non ci impegneremo in un… - VirnaBalanzin : RT @GeopoliticalCen: Biden: domani vertice Nato degli alleati e dei partner. Rinforzeremo ogni aspetto della Nato. Non ci impegneremo in un… - pedreiropensei : RT @GeopoliticalCen: Biden: domani vertice Nato degli alleati e dei partner. Rinforzeremo ogni aspetto della Nato. Non ci impegneremo in un… - Albus961 : RT @GeopoliticalCen: Biden: domani vertice Nato degli alleati e dei partner. Rinforzeremo ogni aspetto della Nato. Non ci impegneremo in un… -