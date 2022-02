Ucraina | Zelensky attacca Putin e sfida la Ue E anche le star si schierano

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) “Il destino dell’Europa si decide sul campo in” e per questo “è arrivato il momento di reagire con forza“. Così oggi 23 febbraio il presidente ucraino, Volodymyr, ha replicato al suo omologo russo Vadimir. E ha confermato le ambizioni di Kiev aderire all’Unione europea ealla Nato. Uno schiaffo in pieno viso alla Russia che, per bocca di, pretende che l’rinunci a diventare membro dell’Alleanza atlantica. La Russia: “Risposta a sanzioni Usa“ Da parte sua il Cremlino fa sapere che sarà dura la risposta della Russia alle sanzioni annunciate dagli Stati Uniti, dopo il riconoscimento da parte di Mosca delle autoproclamate repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk. “Non ci dovrebbero essere dubbi sul fatto che alle sanzioni si darà una risposta ...