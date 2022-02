Prodi sulla Lega: 'Ha votato tante fiducie, ora la voti anche a Giorgetti' (Di mercoledì 23 febbraio 2022) L'ex premier Romano Prodi affronta il tema relativo alla Lega e si esprime sulle dinamiche del governo : 'E' vero che la Lega ha votato tante volte la fiducia al governo, ora le manca solo di votare ... Leggi su globalist (Di mercoledì 23 febbraio 2022) L'ex premier Romanoaffronta il tema relativo allae si esprime sulle dinamiche del governo : 'E' vero che lahavolte la fiducia al governo, ora le manca solo di votare ...

Advertising

MauroTurri1 : RT @VincenzoPuro: Mi domando se c'è davvero qualcuno ancora interessato alla opinione di Prodi sulla crisi Ucraina. @ItaliaViva @Deputatipd - VincenzoPuro : Mi domando se c'è davvero qualcuno ancora interessato alla opinione di Prodi sulla crisi Ucraina. @ItaliaViva @Deputatipd - nepomuceno61 : Splendida l’intervista di Cerasa a Prodi sulla crisi Ucraina sul foglio di oggi. - giorgiozanchini : 23/2: sul Nord Stram2, @sole24ore; vs. Nato, @fattoquotidiano e @LaVeritaWeb; sulla pace, @Avvenire_Nei; le invasio… - AleLag20 : @Francescovotta1 @Marco_1_Med @mannocchia Ah certo, dovrebbero andare in strada in quel preciso momento immagino. C… -