Mara Venier | lite al compleanno di Sposini con la figlia del giornalista

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Non sarebbe andata nel migliore dei modi la festa per i 70 anni di Lamberto. L'ex moglie e la

Sono passati ormai diversi anni dal malore che colse Lamberto Sposini mentre era alla conduzione de 'La Vita in Diretta' assieme a, ma quell'evento e la malattia che ne è seguita hanno sancito il definitivo ritiro del giornalista dalla televisione, che per anni è stata il suo luogo di lavoro. Ieri, in occasione del ...Pierpaolo Pretelli , grazie all'esperienza al GF Vip , nella quale ha trovato anche l'amore al fianco di Giulia Salemi , era oramai diventato un personaggio molto amato. Eci aveva visto lungo a chiamarlo per Domenica In . Peccato che la sua presenza all'interno dello show della domenica pomeriggio sia apparentemente durata molto meno del previsto. ...Mara Venier ha litigato con Matilde, la figlia di Lamberto Sposini, durante i festeggiamenti per il compleanno dell'ex giornalista.In occasione della festa di compleanno di Lamberto Sposino ci sarebbe stata una lite piuttosto accesa tra la conduttrice e la figlia del giornalista ...