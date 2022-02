Intesa Sanpaolo, convenzione con Finetica Onlus per prevenire usura (Di mercoledì 23 febbraio 2022) NAPOLI (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo e l’Associazione Finetica Onlus hanno sottoscritto una convenzione per prevenire il fenomeno dell’usura e l’esclusione finanziaria di soggetti in difficoltà economica.La convenzione fa leva sul Fondo per la prevenzione del fenomeno antiusura amministrato da Finetica sin dal 2006 ed alimentato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze allo scopo di favorire l’accensione di prestiti del circuito finanziario legale a soggetti (persone, famiglie, ditte individuali e società di persone a gestione familiare) in condizione di fragilità socio-economica, che abbiano un programma economicamente e socialmente sostenibile, ma considerati dagli Istituti finanziari soggetti “non bancabili”, ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 23 febbraio 2022) NAPOLI (ITALPRESS) –e l’Associazionehanno sottoscritto unaperil fenomeno dell’e l’esclusione finanziaria di soggetti in difficoltà economica.Lafa leva sul Fondo per la prevenzione del fenomeno antiamministrato dasin dal 2006 ed alimentato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze allo scopo di favorire l’accensione di prestiti del circuito finanziario legale a soggetti (persone, famiglie, ditte individuali e società di persone a gestione familiare) in condizione di fragilità socio-economica, che abbiano un programma economicamente e socialmente sostenibile, ma considerati dagli Istituti finanziari soggetti “non bancabili”, ...

