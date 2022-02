Grande Fratello Vip 6, Lulù Selassié contro la sorella Jessica: “non sei normale” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Al Grande Fratello Vip 6, Lulù Selassié ha insultato la sorella Jessica: in una clip di Mediaset Infinity vediamo quello che è successo durante la notte, nella casa più spiata d'Italia. Lulù Selassié ha animato la notte del Grande Fratello Vip 6 litigando con Jessica: la ragazza ha trovato la sorella e Barù addormentati nel suo letto, lo stesso in cui lei aveva dormito con Manuel Bortuzzo. Come possiamo vedere in una clip condivisa da Mediaset Infinity, il tono di Lulù, oltre a svegliare gli altri coinquilini, ha preso alla sprovvista Barù che, a quel punto, ha preferito allontanarsi senza farsi coinvolgere. Da qualche settimana, i bene informati degli intrighi della ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 23 febbraio 2022) AlVip 6,ha insultato la: in una clip di Mediaset Infinity vediamo quello che è successo durante la notte, nella casa più spiata d'Italia.ha animato la notte delVip 6 litigando con: la ragazza ha trovato lae Barù addormentati nel suo letto, lo stesso in cui lei aveva dormito con Manuel Bortuzzo. Come possiamo vedere in una clip condivisa da Mediaset Infinity, il tono di, oltre a svegliare gli altri coinquilini, ha preso alla sprovvista Barù che, a quel punto, ha preferito allontanarsi senza farsi coinvolgere. Da qualche settimana, i bene informati degli intrighi della ...

