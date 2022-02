Dubai | Sinner batte Murray e centra i quarti Giovedì affronta Hurkacz alle 14 in tv

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Al “Duty Free Tennis Championships” - live su SuperTennis - Jannik, quarta testa di serie, supera in due set lo scozzese, vincitore di questo torneo nel 2017.si giocherà un posto in semifinale con il polacco, quinto favorito del seeding. In campo anche il n.1 del mondo Djokovic

Advertising

Eurosport_IT : SINNER SI PRENDE LA RIVINCITA SU MURRAY ?? Dopo la sconfitta di Stoccolma di tre mesi fa, Jannik batte lo scozzese… - FiorinoLuca : Jannik #Sinner raggiunge a Dubai il 16° QF complessivo della carriera a livello ATP, il 6° in un torneo ATP 500, il… - WeAreTennisITA : SINNER BENE SU MURRAY ?? Dura praticamente solo un set la sfida di secondo turno a Dubai fra Sinner e Murray: Jannik… - jannik_of : RT @FiorinoLuca: Jannik #Sinner raggiunge a Dubai il 16° QF complessivo della carriera a livello ATP, il 6° in un torneo ATP 500, il 2° di… - zazoomblog : Jannik Sinner n.13 nella classifica ATP Race: proiezioni e dove può arrivare a Dubai - #Jannik #Sinner #nella… -

Ultime Notizie dalla rete : Dubai Sinner

Jannikha centrato, per la seconda volta di fila, i quarti di finale al "Duty Free Tennis ...torneo ATP 500 dotato di un montepremi di 2.949.665 dollari che si sta disputando sul cemento di,...Sfiderà l'amico Hubert Hurkacz, con cui aè iscritto anche in doppio. Il polacco l'ha battuto nella finale di Miami,l'ha nettamente sconfitto in due set a Torino conquistando la sua ...Sinner, il tennista tira le somme dopo l'esordio con Vagnozzi. Ecco quali sono state le parole del numero 10 a .... Quella di lasciare lo storico allenatore Riccardo Piatti per esplorare nuove possibi ..."Ero un po’ nervoso, avevo perso contro Murray a Stoccolma. Tutto facile per Jannik Sinner nel secondo turno dell’ATP di Dubai : l’azzurro si è imposto senza particolari patemi sul britannico Andy ...